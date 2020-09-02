Медведев рассказал о своем понимании патриотизма

Зампред Совбеза уверен, что любовь к Родине не требует громких слов

Дмитрий Медведев в ходе Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020" рассказал, что считает патриотизмом и как предпочитает выражать свою любовь к родной стране.

Медведев заявил, что в первую очередь под словом "патриотизм" имеет в виду любовь к Родине, родным местам и стране, в которой вырос. По его словам, при мыслях о патриотизме появляются воспоминания о том, как человек рос и развивался, где провел детство.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что каждый человек понимает патриотизм по-своему. Он добавил, что это сокровенное чувство, о котором не следует кричать во всеуслышание, передает РИА Новости.

"Именно поэтому, когда говорят о патриотическом воспитании, здесь не может быть никаких шаблонов. Не может быть никакой формальности... Но когда мы говорим о патриотизме, мне кажется, это должно быть что-то внутреннее, такое потаенное, которым даже не всегда уместно делиться, поскольку это чувство особого отношения к своей стране, чувство любви, а о любви говорят негромким обычно голосом, и говорят очень аккуратно", - сказал Медведев.

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