Саша Бортич впервые показала своего ребенка

Актриса на седьмом небе от счастья

25-летняя актриса Саша Бортич, которая не афиширует подробности личной жизни, удивила поклонников. Она опубликовала в Instagram фото с возлюбленным и сыном. Многие фанаты только сейчас узнали, что звезда стала мамой.

"Слишком много любви. Знакомьтесь - наш Сашуля. Оххх, сердечко колотится. Короче, всем привет", - написала Бортич.

Ранее ходили слухи о том, что Саша Бортич тайно вышла замуж и родила ребенка от Евгения Савельева, сына руководителя инвестиционной группы AVS Group. Актриса не комментировала эту информацию. Сейчас слухи подтвердились.

"Офигеть! Когда вы успели?" - написали Саше Бортич в комментариях под фото. "Хахах так вышло", - ответила актриса.

"Ваш?" - не поверил своим глазам один из знакомых звезды. "На прокат взяли", - пошутила Бортич.

С 2016 по 2018 год Бортич была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым.

На счету Бортич больше 20 фильмов. Среди них "Викинг", "Миллиард", "Любовницы" и "Я худею".

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