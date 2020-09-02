Пожилым россиянам разрешили участвовать в испытании вакцины "Спутник V"

Это подтвердили в Минздраве

Предельный возраст для участников испытаний вакцины "Спутник V" не установлен. К исследованиям смогут присоедниться и россияне старше 60 лет, сообщили в Минздраве.

По словам помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, к участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено, заявил Кузнецов агентству ТАСС.

Вакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") предназначена для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Минздрав зарегистрировал препарат в августе. Как заявлял ранее мэр Москвы Сергей Собянин, к испытаниям вакцины в столице допустят всех лиц старше 18 лет. В инструкции к препарату было указано, что он предусмотрен для лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

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