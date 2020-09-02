ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожилым россиянам разрешили участвовать в испытании вакцины "Спутник V"

11:39
  • среда
  • 02 сентября 2020

Это подтвердили в Минздраве

Предельный возраст для участников испытаний вакцины "Спутник V" не установлен. К исследованиям смогут присоедниться и россияне старше 60 лет, сообщили в Минздраве.
Стало известно, когда начнется вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве

По словам помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, к участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено, заявил Кузнецов агентству ТАСС.

Вакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") предназначена для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Минздрав зарегистрировал препарат в августе. Как заявлял ранее мэр Москвы Сергей Собянин, к испытаниям вакцины в столице допустят всех лиц старше 18 лет. В инструкции к препарату было указано, что он предусмотрен для лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.