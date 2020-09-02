Названа предположительная дата прощания с актером Борисом Клюевым

Провожать артиста в последний путь будут в Малом театре

Директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что прощание с Борисом Клюевым может пройти в ближайшую пятницу, 4 сентября, передает РИА Новости. Народный артист России Борис Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра, в котором служил с 1969 года.

"Предположительно, прощание с Борисом Владимировичем пройдет в пятницу", - сообщила Михайлова. Она добавила, что кладбище, на котором состоятся похороны, пока неизвестно.

Борис Клюев скончался в Москве в возрасте 76 лет. Известность актеру принесли роли графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", а также Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Современное поколение полюбило артиста в том числе и благодаря яркой роли в сериале "Воронины".

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