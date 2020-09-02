Суд в Одессе отменил решение горсовета о статусе русского языка

Оппозиция заявляет о "деградации общества"

Решение городского совета Одессы о предоставлении русскому языку статуса регионального отменено. Окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о прямом вмешательстве прокурора во властно-управленческие функции городских представителей.

В соответствии с законом о государственном языке, который действует на Украине, единственным официальным языком в стране является украинский. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком является основанием для привлечения к юридической ответственности. С 1 сентября все русскоязычные школы обязаны перевести обучение на украинский язык.

Медведчук в своем сообщении отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Власть задействовала весь административный ресурс на борьбу с русским языком в стране. По словам Медведчука, курс Зеленского и его окружения направлен на расправу над конституционными правами украинских граждан и ведет к деградации общества.

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