Ченнинг Татум оделся феей и рассказал про свою книгу

Брутальный актер примерил образ сказочной феи

Голливудский актер Ченнинг Татум представил миру детскую книгу, которую написал сам. Писательский талант мужчина открыл в себе во время самоизоляции, когда у него появилась возможность проводить больше времени со своей маленькой дочерью.

"Я открыл своего внутреннего ребенка. Вот что я создал для своей маленькой девочки. Судя по всему, маленькая девочка есть и во мне самом. Спасибо за прочтение", - сказал Татум.

Для презентации он выбрал розовые крылья феи, фартук в пятнах от краски, синие штаны и ночную маску с короной. Актер окружил себя компанией плюшевых единорогов, которым и прочитал сочиненную историю.

Книгу назвали "Единственная и неповторимая Спаркелла". Татум считает, что в результате у него получилась добрая и позитивная сказка. Поклонники актера оценили его старания и поздравили с дебютом. "Добро пожаловать в мир авторов детских книг", "Чистая магия от лучшего папы", - написали в комментариях.

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