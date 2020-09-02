ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ченнинг Татум оделся феей и рассказал про свою книгу

12:04
  • среда
  • 02 сентября 2020

Брутальный актер примерил образ сказочной феи

Голливудский актер Ченнинг Татум представил миру детскую книгу, которую написал сам. Писательский талант мужчина открыл в себе во время самоизоляции, когда у него появилась возможность проводить больше времени со своей маленькой дочерью.
В России могут запретить фотографировать книги до покупки

"Я открыл своего внутреннего ребенка. Вот что я создал для своей маленькой девочки. Судя по всему, маленькая девочка есть и во мне самом. Спасибо за прочтение", - сказал Татум.

Для презентации он выбрал розовые крылья феи, фартук в пятнах от краски, синие штаны и ночную маску с короной. Актер окружил себя компанией плюшевых единорогов, которым и прочитал сочиненную историю.

Книгу назвали "Единственная и неповторимая Спаркелла". Татум считает, что в результате у него получилась добрая и позитивная сказка. Поклонники актера оценили его старания и поздравили с дебютом. "Добро пожаловать в мир авторов детских книг", "Чистая магия от лучшего папы", - написали в комментариях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Ченинг Татум
Ченинг Татум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.