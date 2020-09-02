Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

У него запланирован рабочий визит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин посетит Минск.

"Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина", - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД России также сказал, что в ближайшее время в Москве состоится встреча российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Напомним, что после президентских выборов 9 августа в Белоруссии вспыхнули протесты, в ходе которых пострадали сотни человек, в том числе свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Недавно Путин и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о скорой встрече в Москве.

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