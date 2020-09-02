Мишустин выделил более 34 млрд рублей на детские выплаты

Средства пойдут в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет

Регионам направят более 34 миллиардов рублей на выплату ежемесячных пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, пишет kp.ru.

Дополнительные средства получат более 3 миллионов человек с низким доходом. Сумма выплат составляет примерно половину от регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть в среднем около 5 с половиной тысяч рублей.

Ежемесячные пособия с 1 января ввел своим указом Владимир Путин, он же ранее отметил - в следующем году сумма при необходимости может вырасти вдвое.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"