Медведев рассказал о плюсах самоизоляции

Во время вспышки коронавируса замглавы Совбеза соблюдал карантин

Дмитрий Медведев прокомментировал события прошедшей весны и лета, связанные с пандемией COVID-19. Он отметил, что тяжелее всего россиянам далась самоизоляция, но и в этой мере профилактики коронавируса можно найти много плюсов.

Медведев подчеркнул, что длительное пребывание дома позволило гражданам проводить больше времени с родными, передает РИА Новости. "Я считаю, что для семьи это вообще-то было неплохо, хотя могли быть разные сюжеты – это тоже правда", - считает он.

Политик признался, что во время карантина в свободное от работы время развлекал себя просмотром фильмов и сериалов, связанных с удаленной занятостью и жизнью дома.

"Я сейчас не буду давать характеристики, некоторые, на мой взгляд, из этих сериалов очень плохие, а некоторые весьма смешные, но, что характерно, многие ситуации, которые там обыгрывались, они действительно в жизни имели место, и это, я думаю, еще будет предметом кинематографического исследования в ближайшие годы", - рассказал замглавы Совбеза.

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