Зрителям с температурой откажут в праве посещения Большого тетра

Но деньги за билет вернут

Большой театр в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет измерять температуру у зрителей на входе. Если термометр покажет значение выше 37, театрала на спектакль не пустят.

Директор театра Владимир Урин напомнил, что посетителям Большого придется соблюдать определенные меры безопасности – надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Однако семейные пары или знакомые, которые приобрели билеты вместе, смогут сесть рядом. По прогнозам Урина, заполняемость зрительного зала не будет превышать 50%.

"Мы обязательно при входе в театр будем измерять температуру. И если, не дай бог, у человека температура выше 37 градусов, к сожалению величайшему, тот человек, который приобрел билет, не будет допущен в театр", - сказал Урин в интервью телеканалу "Россия 24".

Директор театра подчеркнул, что деньги за купленный билет, безусловно, несостоявшемуся зрителю вернут.

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