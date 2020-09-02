Кремль подтвердил участие Путина в сессии Генассамблеи ООН

Выступления лидеров запланированы в видеоформате

Президент России Владимир Путин выступит в видеоформате на юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, председательствующая сторона учла эпидемиологическую ситуацию и предложила главам государств представить запись своей речи.

"Приглашение получено и российской стороной. Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится", - сообщил Песков журналистам. Пресс-секретарь отметил, что речь идет о 20-х числах сентября, так что в Кремле уже идет серьезная подготовка.

Генассамблея уже разослала список выступающих. В соответствии с ним, выступление Владимира Путина намечено на 22 сентября. Первым в списке значится имя президента Бразилии Жаира Болсонару, вторым - лидера США Дональда Трампа. Глава российского государства выступит под седьмым номером, передает РИА Новости.

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