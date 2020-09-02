Москвичей ждут теплые выходные

Кратковременные дожди не смогут испортить отдых, считает синоптик

Первые выходные сентября порадуют гостей и жителей Центрального региона практически летним теплом. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода 5 и 6 сентября.

Несмотря на наступление осени, в Москве и Подмосковье сохранится теплая погода, передает РИА Новости. Возможны небольшие осадки, но, по словам Поздняковой, они не испортят выходные.

"В субботу и воскресенье немного увеличится облачность, так как нас будет пересекать атмосферный фронт, и за счет этого будет много облаков. Не исключено, что местами будет небольшой дождь, но наиболее вероятно - в северной части столичного региона, в столице будет без существенных осадков. Огорчаться насчет выходных не стоит, погода будет комфортной", - заявила специалист.

Метеоролог добавила, что ночные температуры станут чуть выше: в Москве 13-15 градусов тепла, а в Подмосковье 10-15. В субботу днем ожидается +21 - +23 градуса, а в воскресенье - +22 - +24. Позднякова отметила, что эти показатели на 3-4 градуса превышают климатическую норму.

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