Зависимость России от нефтегазовых доходов уменьшилась

Об этом сообщили в Кремле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что государство стало в меньшей степени зависеть от доходов нефтегазовой отрасли. Представитель Кремля заявил, что Россия – "не страна-бензоколонка".

В прошлом году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила 40%, следует из сообщения Минфина. "Эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает. Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом", - отметил Песков.

Он рассказал, что в последнее время в РФ наблюдается рост высокотехнологического сектора. Особенно ярко это стало заметно на фоне пандемии коронавирусной инфекции, когда отечественные наука и медицина продемонстрировали "блестящие результаты в мировом масштабе".

При этом Песков с уверенностью не смог ответить, есть ли в национальных целях развития плановый показатель по доле нефтегазовых доходов, передает РИА Новости.

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