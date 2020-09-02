Развожаев рассказал Путину о развитии Севастополя

В городе реализуются меры поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от COVID-19

Вопросы развития Севастополя в среду в Ново-Огареве обсудил Владимир Путин с временно исполняющим обязанности главы региона Михаилом Развожаевым. Рабочая встреча прошла в режиме видеоконференции.

По словам губернатора, с 1 июля в городе начался полноценный туристический сезон. Поток людей не отразился на эпидемиологической обстановке. Почти достроена важнейшая объездная дорога, за год в Севастополе появились три новых школы и детских сада. Идет масштабный капремонт подъездов и домов, реализуются меры поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от пандемии. Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину выделить деньги для капитального обновления системы водоснабжения. Еще одной из безусловных проблем президент назвал экологию.

"Вы упомянули про известную бухту – Балаклава – идеальное место для развития яхтенного туризма и вообще для туризма. Но, конечно, если сброс неочищенных вод будет и дальше продолжаться, то ничего хорошего из этого не получится. Поэтому этот и другие вопросы подобного рода являются первостепенными, прошу вас обратить на это внимание. Если нужна будет, повторяю, и моя помощь, поддержка, – безусловно, будет обеспечена. Также нужно обратить внимание на инвестиции в основной капитал региона. Севастополь в промышленном отношении развитый регион России, поэтому нужно восстанавливать то, что было утрачено в предыдущие годы, создавать новое. Особенно, конечно, речь должна идти о высокотехнологичных производствах, не нарушающих экологию, не создающих проблем для людей, особенно для севастопольцев и тех, кто приезжает на отдых в Севастополь и Крым", - отметил Путин.

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