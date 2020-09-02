Собянин открыл Клинику урологии и Приёмное отделение в ГКБ им. Спасокукоцкого

Клинику оснастили хирургическими роботами da Vinci

В Москве идёт активная модернизация медицинских учреждений. Так, завершился капитальный ремонт в городской больнице имени Спасокукоцкого. Итоги работ осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

После реконструкции здесь открылось новое приёмное отделение и заработала клиника урологии. В одном из корпусов обновлены операционные комнаты, теперь они оснащены по последним международным стандартам. Ещё восемь операционных откроют после завершения ремонта соседнего здания. В целом, в клинике планируют установить больше 4 тысяч единиц нового оборудования. Благодаря модернизации отделение сможет увеличить приём пациентов с 7 до 10 тысяч человек в год.

"Реконструирована одна из лучших в России урологических клиник на базе медицинского центра Спасокукоцкого. Здесь есть все современное оборудование. На тот момент, когда входили в реконструкцию, ситуация была здесь неплохая, но не такого - не мирового уровня. Сегодня она выглядит значительно лучше. В ближайшее время введется еще один корпус. Будет закуплен еще один аппарат роботизированной хирургии da Vinci. Поэтому клиника будет и дальше развиваться", - сказал Собянин.

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