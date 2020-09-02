ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл Клинику урологии и Приёмное отделение в ГКБ им. Спасокукоцкого

14:14
  • среда
  • 02 сентября 2020

Клинику оснастили хирургическими роботами da Vinci

В Москве идёт активная модернизация медицинских учреждений. Так, завершился капитальный ремонт в городской больнице имени Спасокукоцкого. Итоги работ осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

После реконструкции здесь открылось новое приёмное отделение и заработала клиника урологии. В одном из корпусов обновлены операционные комнаты, теперь они оснащены по последним международным стандартам. Ещё восемь операционных откроют после завершения ремонта соседнего здания. В целом, в клинике планируют установить больше 4 тысяч единиц нового оборудования. Благодаря модернизации отделение сможет увеличить приём пациентов с 7 до 10 тысяч человек в год.

"Реконструирована одна из лучших в России урологических клиник на базе медицинского центра Спасокукоцкого. Здесь есть все современное оборудование. На тот момент, когда входили в реконструкцию, ситуация была здесь неплохая, но не такого - не мирового уровня. Сегодня она выглядит значительно лучше. В ближайшее время введется еще один корпус. Будет закуплен еще один аппарат роботизированной хирургии da Vinci. Поэтому клиника будет и дальше развиваться", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
ГКБ 50
ГКБ 50
Больничная палата
Больничная палата
ГКБ 50
ГКБ 50
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.