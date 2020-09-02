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Российским школьникам рассказали, как защититься от вирусов

14:55
  • среда
  • 02 сентября 2020

Главы Роспотребнадзора и Минпросвещения провели открытый урок

Как защитить себя от вирусов? Что такое здоровый образ жизни? Ответ на этот и другие вопросы прозвучали на всероссийском открытом уроке "Будь здоров!"

Рекомендациями поделились глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр просвещения Сергей Кравцов во время онлайн-трансляции, передает "ТВ Центр". Во всех школах с начала учебного года действует целый комплекс мер, нацеленных на сохранение здоровья детей. Но и сами ученики должны внимательно следить за самочувствием и соблюдать правила гигиены.

"Уделили особое внимание соблюдению эпидемиологических требований. Это и мытьё рук и определённые правила, которые нужно соблюдать. Все эти рекомендации будут направлены в школы, будут размещены в школах. Мы уже провели общероссийское родительское собрание, где подробно эти требования разъяснили", - сказал Сергей Кравцов.

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