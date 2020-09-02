На юге Москвы откроется технопарк "ЗИЛ"

Он появится к 2023 году

На юге Москвы появится новый промышленный технопарк "ЗИЛ". Соглашение об этом в среду подписали власти Москвы и частный инвестор, группа компаний "ИТЭЛМА".

Современный многофункциональный комплекс займёт почти 4 гектара. Инвестор должен вложить в этот проект около 4-х миллиардов рублей и создать промышленную площадку для производителей микроэлектроники и автокомпонентов, а также разработчиков информационных технологий. Новый технопарк появится не позднее 2023-го года, сообщает "ТВ Центр".

"По площади проект увеличится более чем вдвое, с 68 тысяч до 114 тысяч квадратных метров и будет представлять из себя современный комплекс, который создает качественные рабочие места для высококвалифицированных специалистов", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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