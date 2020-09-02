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Щит "Клавдия" проложит московское метро за МКАД

15:05
  • среда
  • 02 сентября 2020

Он работает на Люблинско-Дмитровской линии подземки

Почти 5 километров в пути. На севере Москвы щит "Клавдия" начал прокладывать левый перегонный тоннель на продлении Люблинско-Дмитровской линии метро. Правый тоннель уже проложили.  Всего на салатовой ветке появится сразу три новые станции и фактически линия выйдет за МКАД.

Разбить бутылку перед началом работ – традиция метростроевцев. Этой церемонией дан старт продлению тоннеля на севере Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки, передает "ТВ Центр".

Давать имена тоннелепроходческим щитам – еще одна традиция строителей. Сегодня стартовала "Клавдия". И это единственный комплекс в Москве, название которого не менялось

У Физтеха щит должен оказаться 1 октября следующего года. В сутки комплекс будет проходить до 11 метров. Это большая скорость, говорят специалисты, ведь на отрезке очень сложные грунты. Поэтому тоннель защитили металлом.

Отрезок продолжит ветку к северу от "Селигерской". Появятся три новых станции – "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Новая конечная будет уже за МКАДом. Таким образом, доступ к метро появится у жителей четырех районов Москвы, а также города Долгопрудный.

Ветка на этом отрезке проходит неглубоко: 15-20 метров под землёй. Уже видны очертания платформы "Улицы 800-летия Москвы". Эту станцию, а также "Лианозово" и "Физтех" должны запустить одновременно не позднее 2023 года.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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