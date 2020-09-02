Московские учителя будут вести уроки без масок

Надевать их нужно только в коридорах школы

Глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева в ходе специального школьного урока по профилактике коронавируса сообщила о том, что московские учителя могут проводить занятия в своем классе без маски, но должны сразу ее надеть, выходя из помещения.

Утром во время специального урока по профилактике коронавируса она также рассказала школьникам, как максимально эффективно защитить себя от инфекций. И напомнила, что с осени начинает период простуд. И еще неизвестно, как заболевания будут протекать вместе с новым вирусом. Чтобы избежать осложнений, лучше всего задуматься о прививке от гриппа.

"Будем очень активно проводит в этом году кампанию, чтобы мы успели вакцинировать всех: и группы риска, и медиков, и учителей, и ребят именно от гриппа. Чтобы в тот момент, когда, может быть, осложнение коронавирусной инфекцией, уже была одна защита организма", - сказала Андреева.

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