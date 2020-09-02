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В Московском зоопарке родились амурские тигрята

15:22
  • среда
  • 02 сентября 2020

На свет появились четыре детеныша

В Центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка - в семье амурских тигров - родились сразу четыре детеныша, сообщает "ТВ Центр".

Два брата и две сестры появились на свет еще мае, но только сейчас им разрешили гулять в вольере. Сидеть на месте тигрята просто не могут, вовсю резвятся, бегают.

Их мама Шива сама любит поиграть, но и волноваться за них не перестает. Если считает, что детям угрожает опасность, рыком зовет домой. А папа Тихон, хоть и живет в соседнем вольере, о своем семействе тоже не забывает. И не против даже поделиться едой со своим потомством.

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