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"Убийца натовских танков": в США встревожены возможностями "Гермеса"

13:32
  • среда
  • 02 сентября 2020

Комплекс изменит правила игры на арене противотанковых платформ

Российский комплекс "Гермес"  может изменить правила игры на арене противотанковых платформ. Он бросает вызов израильским ракетам Spike, делая американскую противотанковую систему Javelin совершенно устаревшей, считают эксперты издания The National Interest.
Зрелищные кадры с открытия форума "Армия-2020"

Перспективный комплекс "Гермес" КБ приборостроения имени Шипунова  представило в августе на форуме "Армия-2020". Разработчик утверждает, что "Гермес" обеспечит "гарантированное уничтожение любого существующего западного танка" всего одной сверхзвуковой ракетой, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью с 20 килограммами тротила.

Возможности комплекса объясняются, в частности, включением его состав беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения. Они обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку. В итоге отклонение ракеты от заданной цели при стрельбе на максимальную дальность 100 километров не превышает полуметра.

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