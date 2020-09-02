Джиган рассказал, как ему удалось помириться с Самойловой

Их брак висел на волоске

Рэпер Джиган, который несколько месяцев назад едва не развелся с женой, рассказал, как ему удалось восстановить мир в семье.

"Мы давно уже помирились. Все нормально. Пришлось замаливать грешки. Главное - любить ее. Если вы ее [свою вторую половинку] любите, то все будет хорошо", - сказал Джиган МУЗ-ТВ.

Напомним, модель Оксана Самойлова подала на развод после того, как Джиган ушел в загул в США. Она обвинила мужа в изменах, но потом простила его ради благополучия их детей.

В августе звездная семья отдохнула в Турции, где Самойлова и Джиган продемонстрировали идиллию в отношениях.

"Я круто отдохнул. В Турции фактически нет коронавируса, слава богу. Отличная погода, море, еда. Там есть места, которые не уступают по природе Карибам", - рассказал Джиган, который сейчас записывает аж восемь новых треков. Примирение с женой и хороший отдых сказались на его работоспособности.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Они воспитывают трех дочерей и сына, который родился в этом году.

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