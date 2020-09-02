ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джиган рассказал, как ему удалось помириться с Самойловой

13:54
  • среда
  • 02 сентября 2020

Их брак висел на волоске

Рэпер Джиган, который несколько месяцев назад едва не развелся с женой, рассказал, как ему удалось восстановить мир в семье. 
Самойлова ответила на нападки из-за отказа разводиться с Джиганом

"Мы давно уже помирились. Все нормально. Пришлось замаливать грешки. Главное - любить ее. Если вы ее [свою вторую половинку] любите, то все будет хорошо", - сказал Джиган МУЗ-ТВ. 

Напомним, модель Оксана Самойлова подала на развод после того, как Джиган ушел в загул в США. Она обвинила мужа в изменах, но потом простила его ради благополучия их детей.

В августе звездная семья отдохнула в Турции, где Самойлова и Джиган продемонстрировали идиллию в отношениях.  

"Я круто отдохнул. В Турции фактически нет коронавируса, слава богу. Отличная погода, море, еда. Там есть места, которые не уступают по природе Карибам", - рассказал Джиган, который сейчас записывает аж восемь новых треков. Примирение с женой и хороший отдых сказались на его работоспособности. 

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Они воспитывают трех дочерей и сына, который родился в этом году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.