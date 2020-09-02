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Ученые нашли связь между ориентированием в пространстве и болезнью Альцгеймера

14:01
  • среда
  • 02 сентября 2020

Исследования помогут научиться раньше диагностировать деменцию

Плохое ориентирование в пространстве может оказаться предвестником болезни Альцгеймера, заявили ученые. Соответствующие исследования провели нейрофизиологи из Бельгии, Германии, Испании и Италии.
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"Если вы встаете ночью и хотите в темноте найти путь в ванную комнату, вам понадобится, помимо знания устройства дома, механизм, который отслеживает ваше положение в комнате без использования внешних сигналов. Эта способность известна как интеграция путей", - отмечают ученые.

Оказалось, что добровольцы, которые имеют генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, гораздо хуже ориентируются в пространстве. При анализе мозговой активности участников исследований ученые заметили дефицит активности ячеек сетки в энторинальной коре головного мозга, которые отвечают за навигацию в пространстве.

Исследователи рассчитывают, что в будущем подобные эксперименты помогут научиться диагностировать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях и оперативно начинать лечение, передает Science Advances.

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