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Лавров: Россия готова пресекать провокации в отношении Белоруссии

14:02
  • среда
  • 02 сентября 2020

Москва отказалась обсуждать Белоруссию на международных площадках

Активная деятельность по дестабилизации обстановки в Белоруссии ведется с территории Украины. У Москвы есть этому подтверждения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Белоруссия обойдется без навязчивых посредников

По данным российского министра, в Белоруссии сейчас находятся около 200 экстремистов, прошедших подготовку на Украине. Они причастны к беспорядкам в стране – активно провоцируют радикальные действия в Минске и других городах республики.

Сергей Лавров сообщил, что экстремисты, в частности, финансируют соответствующие мероприятия. А также подстрекают тех, кого они считают перспективными лидерами, прибегать к силовым методам во время демонстраций в белорусской столице.

Лавров также подчеркнул, что Минск и Москва не намерены инициировать обсуждение ситуации в Белоруссии на международных площадках. Несмотря на то, что в ОБСЕ и в ООН пытаются всячески "интернационализировать" происходящее в республике Беларусь, оправдать назойливые попытки по навязыванию посреднических услуг, заявил российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По словам главы МИД, Россия будет категорически пресекать попытки организовать провокации в отношении республики извне. Москва и Минск достойно и твердо ответят на попытки оторвать Белоруссию от России.

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