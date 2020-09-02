В Москве простились с народным артистом СССР Владимиром Андреевым

Его похоронят на Троекуровском кладбище

В среду в Москве простились с Владимиром Андреевым. Народный артист СССР скончался в минувшую субботу. Десятки людей - коллеги, близкие, студенты - пришли на траурную церемонию в театр Ермоловой, которому Андреев был предан до последнего дня.

На его счету почти 50 киноролей, но всенародную любовь принесли работы в фильмах "Верные друзья", "Аттестат зрелости" и "До будущей весны". Он воспитал несколько поколений артистов, среди которых знаменитые мастера - Елена Яковлева, Виктор Раков.

Владимира Андреева не стало спустя два дня после 90-летнего юбилея. Похоронят его на Троекуровском кладбище.

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