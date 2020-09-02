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Депутат МГД Герасимов рассказал о ремонте квартир ветеранов в Фили-Давыдково за счет бюджета столицы

14:33
  • среда
  • 02 сентября 2020

Ремонт сделали на средства городского бюджета

Депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, Народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что в районе Фили-Давыдково на средства бюджета столицы был сделан ремонт в квартирах девяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Герасимов заявил, что к нему за помощью обратился ветеран Владимир Васильевич Аношечкин, который живет в Фили-Давыдково уже около 60 лет.

"Во время войны Владимир Васильевич жил в оккупации под Москвой, а после закончил колледж и университет и работал по специальности. Квартира, в которой проживал ветеран, давно требовала ремонта", - поделился депутат.

Префектура Западного Административного округа совместно с управой района Фили-Давыдково смогли привлечь средства бюджета Москвы для проведения ремонта в квартире ветерана, передает АиФ.

"Также денег, выделенных городом, хватило на ремонт в квартирах еще восьми ветеранов района", - отметил Герасимов. Он рассказал, что в квартире ветерана поменяли двери и обои, а также полностью обновили интерьер кухни, туалета и ванной комнаты.

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