Неожиданная похвала сына довела Шепелева до слез

Шоумен наслаждается ролью отца

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что последний раз он плакал после того, как привел сына Платона на съемки своей новой программы.

С недавних пор Шепелев ведет детское шоу, участники которого вместе со своими отпрысками выполняют разные задания. В июле телеведущий взял с собой на работу Платона, который протестировал несколько конкурсов и вернулся домой с подарками.

По словам Дмитрия Шепелева, сын был счастлив. Он неожиданно сказал папе, что гордится им. "Поэтому, если вы спросите меня, когда я в последний раз плакал, я отвечу, что вот тогда как раз и плакал. Для меня очень ценно, что я наконец могу пригласить сына к себе на съемки и рассказать, чем занимается его папка", - сказал шоумен GRAZIA.

Дмитрий Шепелев не афиширует личную жизнь и не показывает снимки Платона. На днях в Сети опубликовали фото мальчика, благодаря которым стало очевидно, что он растет копией мамы - певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака в 2015 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"