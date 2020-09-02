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Неожиданная похвала сына довела Шепелева до слез

14:21
  • среда
  • 02 сентября 2020

Шоумен наслаждается ролью отца

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что последний раз он плакал после того, как привел сына Платона на съемки своей новой программы. 
Сестру Фриске поразило сходство певицы с ее сыном

С недавних пор Шепелев ведет детское шоу, участники которого вместе со своими отпрысками выполняют разные задания. В июле телеведущий взял с собой на работу Платона, который протестировал несколько конкурсов и вернулся домой с подарками. 

По словам Дмитрия Шепелева, сын был счастлив. Он неожиданно сказал папе, что гордится им. "Поэтому, если вы спросите меня, когда я в последний раз плакал, я отвечу, что вот тогда как раз и плакал. Для меня очень ценно, что я наконец могу пригласить сына к себе на съемки и рассказать, чем занимается его папка", - сказал шоумен GRAZIA

Дмитрий Шепелев не афиширует личную жизнь и не показывает снимки Платона. На днях в Сети опубликовали фото мальчика, благодаря которым стало очевидно, что он растет копией мамы - певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака в 2015 году.

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