Charlie Hebdo вновь опубликовал скандальные карикатуры

Это приурочено к началу суда по делу о терактах

Во Франции начался судебный процесс по делу о терактах 2015 года. Мишенью нападавших стала редакция журнала Charlie Hebdo ("Шарли Эбдо"), в котором опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда. 12 человек были убиты, после этого сообщники террористов застрелили полицейского и захватили супермаркет - там погибли еще четверо. К началу слушаний Charlie Hebdo вновь выпустил скандальные изображения.

На обложке 12 карикатур — именно столько человек погибли в результате нападения на редакцию журнала в январе 2015-го. Среди них был и автор одного из рисунков — художник Жан Кабю. На каждой карикатуре изображен пророк Мухаммед. В редакционной колонке сказано, что за прошедшие пять лет Charlie Hebdo постоянно получал просьбы снова опубликовать карикатуры на пророка. Но для этого нужен был весомый повод. Начало судебного процесса над предполагаемыми сообщниками тех, кто совершил нападения, творческий коллектив посчитал достойным внимания.

"Мы боремся за свободу слова перед лицом религиозной нетерпимости. Это визуальный материал, который будет сохранен, будет полезен историкам", - заявил генеральный директор журнала Charlie Hebdo Кристоф Делюр.

На скамье подсудимых 14 человек. Все они, по версии следствия, помогали братьям Куаши, которые сначала открыли стрельбу в редакции, а затем ворвались в супермаркет и там убили четверых посетителей. Родственники погибших требуют наказать преступников и не сомневаются - двое мужчин с оружием выбирали своих жертв.

Ответственность за теракт взяли запрещенные в России группировки "Аль-Каида" и "Исламское государство". Религиозный мотив массовых убийств очевиден. Опубликованные ранее карикатуры на пророка вызвали возмущение в мусульманском мире. Журналистам неоднократно угрожали. Но в редакции не обращали на это внимание. Фирменный почерк Charlie Hebdo - острая сатира на политические, международные, социальные темы. Порой, что называется, за гранью. Убитый редактор Стефан Шарбонье говорил, что готов за такую свободу слова отдать жизнь - так и произошло.

В выигрыше от этих вечных споров - продавцы газет. Они не занимают чью-либо сторону - просто считают прибыль. Слушания продлятся 49 дней - такова французская процессуальная норма. В истории судебных разбирательств открыта пока лишь первая страница.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"