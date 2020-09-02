Египет изменил правила въезда туристов из-за рубежа

Правила меняются в третий раз за последний месяц

Прибывшие в Египет путешественники смогут на месте сдать анализ на коронавирус. Власти страны изменили правила въезда туристов из-за рубежа – уже в третий раз за последний месяц.

В АТОР напомнили, что с 1 сентября всех иностранных туристов обязали предъявлять на границе отрицательные результаты теста на COVID-19. Справка должна была быть выдана не ранее, чем за 72 часа до въезда. Это требование привело к обвальной отмене бронирований – были аннулированы до 30% зарубежных заявок по турам на курорты Красного моря в сентябре.

Чтобы избежать нового кризиса, правительство решило сохранить требование о ПЦР-тестировании прибывающих – но позволить не имеющим справки сдать тест по приезду. Стоимость ПЦР-тестирования - 30 долларов. Освобождены от анализов дети до шести лет.

Местные туроператоры изменениям не особенно радуются: для туристов это означает рост расходов на отдых. В частности, семье из трех человек придется выложить лишних 90 долларов. В таких условиях отдыхающие предпочтут конкурентов – Турцию и Тунис – где их принимают без особых условий, передает РИА Новости.

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