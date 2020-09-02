Муцениеце ощутила преимущества жизни без Прилучного

Она рада произошедшим переменам

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце записала свой первый влог после развода с актером Павлом Прилучным.

Звезда показала, как она проводит время. Съемки, утренние пробежки, игры с детьми, общение с друзьями - все это попало в кадр.

Муцениеце посчитала нужным еще раз высказаться о разводе с Прилучным. Она призналась, что ей было больно и тяжело, но она справилась с этим испытанием.

За время брака она, по ее мнению, стала неуверенной в себе, зажатой и стеснительной. Она жила с оглядкой на мнение мужа. Теперь настало время для полноценной жизни.

"Я рада, что это произошло сейчас, а не когда мне 70 лет и я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы, наверное, больнее. И уже карьеры было бы не построить, а так я еще в принципе не такая уж и старая. Надеюсь, что сейчас смогу наслаждаться жизнью. <...> Нет горя, которое невозможно было бы пережить. Счастье только внутри вас", - сказала Агата Муцениеце.

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в июне. Вскоре после этого стало известно о романе Прилучного со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

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