ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые объяснили, почему многие руководители не умеют сочувствовать

15:07
  • среда
  • 02 сентября 2020

Мозг управленцев со временем меняется

Люди, долгое время проработавшие на руководящих постах, со временем теряют способность сопереживать другим из-за изменений в работе мозга, считают канадские ученые из университета Макмастера.

Исследователи на протяжении 20 лет наблюдали за добровольцами, занимающими управленческие посты. Оказалось, что спустя какое-то время у начальников происходят сбои в мозговой деятельности, которые становятся причиной трудностей в общении, отсутствия эмпатии и сочувствия. Причина тому – нарушение деятельности зеркальных нейронов головного мозга.

Эксперты подчеркивают, что чем дольше человек находится в кресле руководителя, тем сильнее он теряет способность к сочувствию, а его мозгу становится все сложнее восстановить нейропластичность.

Ученые отмечают, что из сложившейся ситуации есть несколько выходов. Во-первых, начальникам стоит периодически снимать с себя часть возможностей и полномочий. Во-вторых, желательно иметь в своем близком окружении честных людей, которые найдут в себе смелость указать на ошибки и недостатки, передает The Atlantic.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Начальник кричит
Начальник кричит
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.