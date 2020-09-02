Ученые объяснили, почему многие руководители не умеют сочувствовать

Мозг управленцев со временем меняется

Люди, долгое время проработавшие на руководящих постах, со временем теряют способность сопереживать другим из-за изменений в работе мозга, считают канадские ученые из университета Макмастера.

Исследователи на протяжении 20 лет наблюдали за добровольцами, занимающими управленческие посты. Оказалось, что спустя какое-то время у начальников происходят сбои в мозговой деятельности, которые становятся причиной трудностей в общении, отсутствия эмпатии и сочувствия. Причина тому – нарушение деятельности зеркальных нейронов головного мозга.

Эксперты подчеркивают, что чем дольше человек находится в кресле руководителя, тем сильнее он теряет способность к сочувствию, а его мозгу становится все сложнее восстановить нейропластичность.

Ученые отмечают, что из сложившейся ситуации есть несколько выходов. Во-первых, начальникам стоит периодически снимать с себя часть возможностей и полномочий. Во-вторых, желательно иметь в своем близком окружении честных людей, которые найдут в себе смелость указать на ошибки и недостатки, передает The Atlantic.

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