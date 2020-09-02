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Метро вводит систему оплаты проезда с помощью сканирования лица

15:15
  • среда
  • 02 сентября 2020

Москвичи смогут также отслеживать количество людей в вагонах

Система, с помощью которой можно по скану лица оплачивать проезд, тестируется в московском метро. С 1 сентября видеонаблюдение заработало на всех станциях столичной подземки.  В ее рамках будут развиваться различные сервисы для пассажиров – в том числе и новая система оплаты, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
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"В частности, ввод системы FacePay - с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября - и сразу расскажем о промежуточных итогах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на идентификацию личности пассажира требуется всего несколько секунд.

В департаменте пояснили, что видеонаблюдение также поможет отслеживать загруженность поездов. Данные будут поступать в городские мобильные приложения. С их помощью пассажиры смогут выбрать наиболее свободные вагоны.

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