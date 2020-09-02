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Башкирская гора Куштау получила статус памятника природы

15:13
  • среда
  • 02 сентября 2020

Гору не будут разрабатывать для полезных ископаемых

Власти Башкирии объявили шихан Куштау памятником природы регионального значения.

Решение было согласовано с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Документ подписал глава республики Радий Хабиров.

Согласно тексту документа, вокруг границ памятника будет действовать режим особой охраны с целью сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов, пишет "Интерфакс".

На шихане отныне запрещены геологические исследования для поиска месторождений, проведение массовых мероприятий, палаточные городки и движение транспорта.

Куштау входит в цепочку шиханов возрастом более 230 миллионов лет. На горе планировали добывать сырье, но в середине августа местные жители встали на защиту природного памятника.

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