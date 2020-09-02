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Петросян показал поклонникам мышцы

15:36
  • среда
  • 02 сентября 2020

Юморист совершил морскую прогулку на яхте

Юморист Евгений Петросян показал подписчикам фотографии с отдыха в Сочи, куда он отправился вместе с молодой супругой. 74-летний артист похвастался мускулатурой и посетовал, какие старые его ровесники.
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В Instagram Петросян опубликовал снимки с морской прогулки, на которой он не только искупался и прокатился на водном скутере, но и попозировал на борту яхты.

"Меня спрашивают: "Как Вы относитесь к своему возрасту?". Я отвечаю: "Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: "Чего вы такие старые-то?!" - высказался юморист.

Поклонники Петросяна поддержали его и посоветовали не обращать внимания на возраст. "Живете полноценной жизнью. Браво! И будто помолодели душой", "Евгений Ваганович, ну какой возраст?! Вы молодого за пояс заткнете", "Посмотришь на Вас, и в душе улыбка, тепло становится", - написали комментаторы.

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