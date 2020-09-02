Названо место похорон актера Бориса Клюева

Народный артист России умер накануне от онкологического заболевания

Актера Бориса Клюева, который накануне скончался от онкологического заболевания в Москве, похоронят на Троекуровском кладбище.

"Прощание в театре начнется 4 сентября в 11 часов. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище", - сообщила агентству ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова.

Народный артист России Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. Последние годы своей жизни он боролся с раком. По словам коллег, несмотря на недуг, актер до последнего продолжал работать.

Клюев запомнился зрителям по ролям графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", а также Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

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