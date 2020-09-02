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Тяжело заболевшая коронавирусом Тимошенко пошла на поправку

15:46
  • среда
  • 02 сентября 2020

Она смогла преодолеть кризис

Заболевшая коронавирусом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии.
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Политик рассказала, что преодолела кризисное состояние и пошла на поправку. Она поблагодарила медиков и тех, кто поддерживал ее в это непростое время.

"Наконец, кризисное состояние удалось пережить и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Тимошенко поместили в отделение интенсивной терапии из-за тяжелого течения коронавируса. Ряд СМИ сообщили, что политика подключили к аппарату ИВЛ.

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