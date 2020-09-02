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Украина вышла из трех соглашений СНГ

15:48
  • среда
  • 02 сентября 2020

Такое решение приняли члены кабинета министров

Украина вышла из трех соглашений, заключенных в рамках СНГ. В частности, в Киеве считают нецелесообразным участие в соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, в соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств - участников СНГ и о создании координационного совета по карантину растений членов Содружества.

В кабмине Украины пояснили, что "между странами действуют двусторонние сертификаты для бесперебойного экспорта/импорта животных и продукции животного происхождения в страны СНГ". Выход из соглашения, отмечается в материалах правительства, не повлияет на торговлю животными и животной продукцией со странами СНГ при соблюдении международных стандартов торговли.

17 августа правительство Украины разорвало соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Украинская сторона пояснила, что, учитывая "российскую агрессию", это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам страны.

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