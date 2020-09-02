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Эксперты оценили идею запретить фотографировать книги

16:06
  • среда
  • 02 сентября 2020

В Минпромторге предложили запретить россиянам фотографировать печатные издания до покупки

Замруководителя Роспечати Владимир Григорьев оценил предложенную Минпромторгом идею запретить россиянам фотографировать в магазинах книги до их покупки. "Я большей глупости не читал", - признался Григорьев.
В России могут запретить фотографировать книги до покупки

При этом юрист, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов поддерживает идею ведомства. Он отметил, что это правило поможет защитить интересы авторов книг и издательств.

"Книга является материальным носителем информации, покупается та информация, которая содержится в ней. Если лицо приходит в магазин, фотографирует ту информацию, которая ему требуется, удовлетворяет свой интерес и не приобретает книгу, информацию, тем самым оно нарушает права и интересы правообладателя информации и издателя", - объяснил свою позицию Краснов.

Он добавил, что в современном мире защищают права музыкантов, композиторов, режиссеров, сценаристов. По словам юриста, рынок должен быть логичным и законнообоснованным, передает РИА Новости.

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