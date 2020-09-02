ЦИК разъяснил вопрос с каникулами из-за выборов

Для школьников могут организовать внеклассные или дистанционные занятия

Каникулы для школьников в дни проведения выборов не предусмотрены.

Об этом сообщили в Центризбиркоме России. Решение о том, как будут работать школы во время выборов, примут регионы совместно с ЦИК.

"Задача была поставлена: эти потоки - детей и избирателей, приходящих голосовать - развести. С учетом этого ни о каких каникулах, конечно, речи не идет", заявила "Интерфаксу" секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Он добавила, что школы могут, например, ввести внеклассные или дистанционные формы обучения. Или же, если позволяет пространство, развести потоки людей внутри здания.

В сентябре в 83 субъектах России пройдут выборы разного уровня. ЦИК утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября (воскресенье) пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября (пятница и суббота) - досрочное голосование.

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