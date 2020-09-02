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Собянин пригласил школьников к участию в акции "Первоклассный сентябрь"

15:57
  • среда
  • 02 сентября 2020

Первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовала акция "Первоклассный сентябрь".

В сентябре московские первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования - "КидБург", "Кидзания", "Экспериментариум", "Иннопарк", Arena Space и мастер-классы в детских технопарках.

"1 сентября - особенно важный день для первоклашек. От первого впечатления во многом зависит их интерес к учебе. Чтобы этот день запомнился как праздник, мы подготовили акцию "Первоклассный сентябрь", - написал мэр в соцсети "ВКонтакте".

Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать площадку на сайте и отправить заявку. В целом бесплатно посетить площадки дополнительного образования смогут 40 тысяч первоклассников.

Школьников ждут мастер-классы по биотехнологиям, scratch-программированию и робототехнике, увлекательная познавательная игра-викторина на тему космоса и робофутбол.

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