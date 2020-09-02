Депутат Мосгордумы Самышина: Ранняя диагностика рака молочной железы поможет победить болезнь

Важно не запускать свое здоровье

73% случаев рака молочной железы выявляется на ранних стадиях благодаря массовому скринингу.

Об этом агентству "Москва" сообщила депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники №3 департамента здравоохранения столицы Елена Самышина.

"Я не устаю говорить пациентам: рак - это не приговор. Современная медицина отлично справляется с большинством видов онкологических заболеваний, если они обнаружены на ранней стадии. Именно поэтому так важна своевременная диагностика. Сегодня онкоскрининг доступен всем москвичам - и это крайне важно", - сказала Самышина.

В 2010 году на ранней стадии выявляли 66% всех случаев заболевания раком молочной железы, в 2019 году - уже 73%. Таких результатов удалось достичь благодаря развитию столичной системы здравоохранения и возможности для широкого круга москвичей регулярно проходить профилактические осмотры.

Самышина добавила, что с августа 2020 года в 66 городских поликлиниках для москвичей открыт доступ на скрининг на наиболее распространенные виды раковых опухолей. Например, женщины от 18 до 39 лет могут пройти УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше - маммографию. Также москвичкам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию. Мужчинам в возрасте от 45 лет предлагается анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Всем пациентам старше 40 лет рекомендуется сдать анализ кала на скрытую кровь для выявления риска рака прямой и толстой кишки.

Депутат подчеркнула, что на ранней стадии рак поддается лечению. Поэтому важно сделать за своим здоровьем и не игнорировать медицинские осмотры.

Парламентарий напомнила, что для участия в программе бесплатного обследования потребуется лишь московский полис ОМС. Пациенты могут выбрать удобную им поликлинику на сайте столичного департамента здравоохранения и записаться на прием. Результаты обследований будут внесены в электронную медицинскую карту пациента или в приложении "ЕМИАС.ИНФО"

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