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Пожар в Ростовской области охватил 20 домов

16:21
  • среда
  • 02 сентября 2020

Горит дачный поселок

Лесные пожары в Ростовской области охватили дачный поселок. По данным МЧС, горит 20 домов.

Как сообщили РИА Новости в МЧС, к тушению огня в Белокалитвинском районе привлекли вертолет Ми-8 и 26 человек.

ТАСС уточняет, что вблизи хутора Богатов загорелись дачные дома в СНТ "Пионер". Площадь пожара составляет два гектара.

Кроме этого, очаги природных пожаров зафиксированы в Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области.

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