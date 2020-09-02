Пожар в Ростовской области охватил 20 домов

Горит дачный поселок

Лесные пожары в Ростовской области охватили дачный поселок. По данным МЧС, горит 20 домов.

Как сообщили РИА Новости в МЧС, к тушению огня в Белокалитвинском районе привлекли вертолет Ми-8 и 26 человек.

ТАСС уточняет, что вблизи хутора Богатов загорелись дачные дома в СНТ "Пионер". Площадь пожара составляет два гектара.

Кроме этого, очаги природных пожаров зафиксированы в Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области.

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