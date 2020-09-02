Собянин рассказал о закупке хирургического робота "ДаВинчи" для ГКБ им. Спасокукоцкого

В больнице завершился капремонт

В Москве завершился капитальный ремонт в городской больнице имени Спасокукоцкого. Итоги работ сегодня осмотрел Сергей Собянин. После реконструкции открылось новое приёмное отделение и клиника урологии. В одном из корпусов обновили операционные. Совсем скоро по поручению мэра будет закуплен второй хирургический робот "Да Винчи". В целом, в больнице установят более 4 тысяч единиц нового оборудования.

Не пациент идёт к врачу, а врач к пациенту. По такому принципу теперь построена работа нового премного отделения в больнице имени Спасокукоцкого. Специалисты проведут осмотр, медсестра возьмет анализы. Без очередей и хождения по кабинетам.

В университетской больнице имени Спасокукоцкого отремонтировали и клинику урологии. Врачи этого отделения лечат опухоли мочевыделительной системы и половых органов. Во время пандемии часть медицинского центра перепрофилировали под лечение больных с коронавирусом, но работы по модернизации не прекратили.

"В клинике Спасокукоцкого приняли вызов пандемии, здесь было создано 3 корпуса, которые работали, принимали пациентов со всей Москвы, я хотел поблагодарить коллектив, который справился с этой задачей. Параллельно была реконструирована одна из лучших в России урологических клиник, на базе медицинского центра Спасокукоцкого. Здесь есть современное оборудование. На тот момент, когда мы входили сюда на реконструкцию, ситуация была неплохая, но не такого, не мирового уровня. Сегодня она выглядит значительно лучше, в ближайшее время введется еще один корпус. В ближайшее время будет закуплен еще один аппарат роботизированной хирургии "Да Винчи". Клиника будет и дальше развиваться", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Врачами ассистирует робот "Да Винчи". С его помощью можно заглянуть глубже и действовать точнее. Операция проходит с минимальной потерей крови и минимальным ущербом для нервных окончаний.

"Это тот случай, когда мы можем оказывать помощь качественную, которая позволяет как можно быстрее выписать пациентов из стационара", - сообщил заведующий онкоурологическим отделением Константин Колонтарев.

Стационар комфортабельный. Палаты просторные, светлые. Михаилу Ивановичу сделали операцию с помощью робота (см. видео).

Это аппарат рентгенударного дробления камней. А эта установка позволяет видеть изображение предстательной железы в режиме реального времени. Операционная мирового уровня.

"Можно одновременно работать тремя видами инструментов, это удобно!" – говорит Светлана Минаева, старшая операционная сестра.

В этом отделении планируют принимать полторы тысячи пациентов в год и проводить порядка 300 роботоассистированных операций. На базе клиники обучают молодых специалистов со всего света.

"Далеко не все больницы Запада имеют университетскую клинику. Это вот тот симбиоз, который создан в Москве. Из этой операционной операции выполняются в прямом эфире на 24 часовых пояса", - пояснил Дмитрий Пушкарь, главный уролог Минздрава России.

Сейчас онкоурологическое отделение рассчитано на 35 пациентов. В сентябре завершат реконструкцию еще одно корпуса на 115 коек.

Виктор Прокушев, Михаил Федоров, Дмитрий Панов, Андрей Талалай. "ТВ Центр".

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