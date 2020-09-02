В Москве прошла акция памяти освободителей мира от нацизма

В кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла прошел концерт

Международная акция, посвященная памяти освободителей мира от нацизма, прошла сегодня в Москве в евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла.

Там состоялся концерт, основной частью которого стал Реквием Иоганнеса Брамса в исполнении Светланы Касьян и Владимира Байкова, а также Академического большого хора и Государственного академического большого симфонического оркестра имени Петра Чайковского.

В зале присутствовали представители органов государственной власти, дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций. Как сообщает "ТВ Центр", концерт стал частью проходящих в стране мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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