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В Башкирии арестовали убийц 100-летнего ветерана ВОВ

18:07
  • среда
  • 02 сентября 2020

Найдены также похищенные у дедушки деньги

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве в Башкирии 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском Следственном комитете.

Для расследования этого кощунственного преступления объединили свои силы сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел, Следственного комитета и ФСБ России. Им удалось вычислить подозреваемых. Установлено, что они ранее были знакомы друг с другом и вместе планировали преступление, передает "ТВ Центр".

По данным следствия, в июле подозреваемые узнали, что ветеран, живший в Кигинском районе республики, хранит у себя дома крупную сумму денег. Они решили совершить разбойное нападение на этот дом. Ночью проникли туда, хозяина дома -  ветерана - избили, в результате чего он скончался на месте. Преступники забрали деньги и скрылись. По факту разбойного нападения и убийства было возбуждено дело, которое взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

"В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых в лесном массиве в Челябинской области обнаружены и изъяты похищенные у потерпевшего денежные средства, которые злоумышленники спрятали после совершенного преступления. Следователи продолжают сбор доказательной базы по уголовному делу. В отношении обоих фигурантов судом по ходатайству органов следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Александр Гурьев, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по Республике Башкортостан СК России.

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