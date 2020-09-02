В Москве открылись ТИКи избирательных округов Бабушкинский и Марьино

Меры санитарной безопасности будут обеспечены и для членов ТИК, и для избирателей

В Москве открылись территориальные избирательные комиссии районов Бабушкинский и Марьино. Все необходимые меры санитарной безопасности будут обеспечены и для членов ТИК, и для избирателей.

Как сообщается на сайте Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов районов Бабушкинский и Марьино, в районах началось досрочное голосование по довыборам в советы депутатов.

Со 2 по 12 сентября отдать свой голос смогут те жители избирательных округов, которые по уважительным причинам не могут прийти на участок в единый день голосования 13 сентября.

На данный момент по муниципальному округу Бабушкинский зарегистрировано 15 кандидатов, по округу Марьино - 11.

Для участия в довыборах в Советы муниципальных депутатов нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе.

Москва на этих выборах будет использовать систему электронного голосования. Для тех, кто хочет отдать свой голос удаленно, не выходя из дома или на даче, необходимо подать заявку до 7 сентября. Само онлайн-голосование пройдет с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.

На этих довыборах впервые будет апробирован электронный реестр, в который избирательные комиссии будут вносить сведения о фактах получения электронных бюллетеней, досрочном голосовании. Это позволит, в конечном счете, защитить избирательную систему от попыток двойного голосования. Доступ к электронному реестру будут иметь члены избирательных комиссий территориального и участкового уровней. В режиме реального времени они смогут отследить, подавал ли явившийся на участок человек заявку на электронное голосование. Вычислить тех, кто пытается обмануть систему, не составит никакого труда.

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