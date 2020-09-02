В организме Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок"

Посла России в ФРГ вызывают в МИД

Эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

Об этом заявил представить кабинета министров Германии. В связи с произошедшим МИД ФРГ намерен вызвать посла России в Германии для беседы о ситуации с Навальным, пишет "Интерфакс".

Кроме того, Берлин свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным и обсудит с ними совместную реакцию на этот инцидент.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" в Кремль пока не поступала.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, следовавшем Томска в Москву. В состоянии комы его госпитализировали в больницу Омска. Утром 22 августа его перевезли в клинику Charite в Берлине.

Сибирская транспортная полиция начала проверку по факту госпитализации Навального. По информации российских врачей, у политика произошло нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"