МИД России отреагировал на заявление ФРГ об отравлении Навального

Никаких фактов Берлин не привел

МИД России прокомментировал заявление немецких властей о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок".

Внешнеполитическое ведомство отметило, что заявления Германии не подкреплены никакими фактами и являются пренебрежением существующих механизмов сотрудничества, передает "Интерфакс".

Москва призвала Берлин к сотрудничеству и обмену информацией по ситуации с Навальным. "Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами", - отметили в МИД.

Ранее стало известно, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Берлин намерен связаться с ОЗХО, ЕС и НАТО по этой ситуации. Российский посол в ФРГ вызван в МИД.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, следовавшем из Томска в Москву. В состоянии комы его госпитализировали в больницу Омска. Российские врачи диагностировали у политика нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение сахара в крови. Утром 22 августа Навального перевезли в клинику Charite в Берлине.

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