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"7 родительских чатов": многодетная Глафира Тарханова собрала сыновей в школу

18:08
  • среда
  • 02 сентября 2020

Актриса переживает за младшего

Многодетная актриса Глафира Тарханова рассказала, как собирала в школу и детский сад своих четверых детей.
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У Тархановой и ее супруга Алексея Фаддеева четверо сыновей: 7-летний Гордей, 9-летний Ермолай и 11- летний Корней сели за школьные парты, а 2-летний Никифор впервые отправился в детский сад. О трудностях, с которыми столкнулась, звезда рассказала в Instagram.  

"Кажется, ничего не забыла. Брюки и рубашки в ночи отглажены, кому-то подшиты. Чаты родительские в количестве 7 штук. Несколько раз перечитаны. У школьников группа с учителем и без, у каждого и везде важная информация, а точнее попробуй вспомни в каком чате", - рассказала актриса.

36-летняя Тарханова добавила, что особенно переживает за младшего Никифора. "Он – домашний пупс, очень переживаю", - поделилась с поклонниками актриса.

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