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Бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико умер от рака

18:26
  • среда
  • 02 сентября 2020

Летом у артиста нашли злокачественную опухоль

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин сообщил о смерти бывшего солиста группы Александра Прико. Артист умер от онкологического заболевания, которое врачи диагностировали месяц назад.

В августе жена Прико заявила, что муж находится в тяжелом состоянии. Она рассказала, что Прико не хватает кислорода, и он потерял все силы. "Человек просто умирает", - заявила она в интервью.

В среду Разин сообщил, что Прико так и не смог побороть коварную болезнь. "Для всех музыкантов группы "Ласковый май" это большая потеря", - сказал продюсер (цитата по изданию "Стархит").

Александр Прико выступал в группе "Ласковый май" в конце 80-х. После ухода из коллектива он основал группу "Мама", но прославиться так и не смог.

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